Lo hanno fermato per un fanalino dell'auto rotto, gli hanno trovato nella vettura otto chili di hashish. Un 61enne di origine svizzera è finito in manette in A1 lo scorso 21 luglio. La polstrada lo ha fermato a Barberino di Mugello: nel portabagagli della vettura gli agenti hanno trovato un borsone con la droga.