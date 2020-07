"La Lega c'è", è il titolo dell'iniziativa organizzata per domani sabato 25 luglio, in centro a Empoli dal Carroccio; dalle ore 9 alle ore 12,30 presso i portici di via Del Giglio angolo via Ridolfi, sarà allestito un gazebo alla presenza di Consiglieri comunali ed altri esponenti della Lega Toscana per Salvini Premier.

Fonte: Ufficio stampa