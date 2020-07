Incidente in Fi-Pi-Li a Pontedera: deceduto un 62enne

Un incidente si è verificato, intorno alle 16, sulla Fi-Pi-Li in direzione Firenze tra Pontedera Ovest e Pontedera Est. Da quanto si apprende nell'incidente sarebbero coinvolti un'auto e un camion.

Sul posto si trovano 2 ambulanze per il soccorso. La circolazione potrebbe avere possibili ripercussioni e rallentamenti.

Aggiornamento

Nello scontro tra auto e camion il conducente dell'auto, un 62enne residente a Pontedera, è deceduto. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco del Comando di Pisa per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi. Al momento la superstrada è chiusa in entrambe le direzioni tra i due svincoli di Pontedera.

