L'artista Fernando Montagner regala una scultura al comando provinciale dei carabinieri

Nel corso della mattinata, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, il Comandante Colonnello Marco Grandini ha incontrato il noto scultore Fernando Montagner in occasione della donazione di una statua realizzata dall’artista.

L’opera, composta da una colonna in cemento maped e ferro, patinata a tecnica mista, sulla quale sono riprodotte figure umane in bassorilievo che rappresentano i caduti di tutti i conflitti, è stata offerta da Montagner al Fondo Assistenza e Premi dell’Arma dei Carabinieri affinché venisse destinata al Comando di Prato, quale personale attestazione di stima e gratitudine per l’attività istituzionale svolta dall’Arma locale nonché indice dell’affetto e della vicinanza che nutre nei confronti della Benemerita.

Nella stessa circostanza, il Colonnello Grandini ha consegnato allo scultore una medaglia ricordo del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Fernando Montagner è stato artefice di numerose opere, alcune donate a vari Enti tra cui la Casa delle Memorie e della Pace di Prato e la biblioteca Lazzerini, dove ha anche organizzato vari eventi espositivi così come presso altre sedi istituzionali, quali la Prefettura di Prato in occasione del “Giorno della Memoria” ed il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci