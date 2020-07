Ha minacciato in un supermercato i clienti con un bastone, poi ha cercato di aggredire i poliziotti, ma questi lo hanno immobilizzato. Per questo un 60enne è stato denunciato dalla polizia, ieri (giovedì 23 luglio) a Firenze in via Lanzi, nei pressi della stazione Statuto. L'uomo aveva con sé anche un paio di forbici, ora dovrà rispondere delle accuse di minacce, possesso di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale.