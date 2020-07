Una 74enne di Portoferraio è annegata nelle acque dell'Elba, di fronte alla spiaggia delle Viste. Si pensa che sia a causa di un malore. Il corpo della donna è stato visto mentre galleggiava riverso in acqua. Quando i bagnanti lo hanno riportato a riva, i sanitari del 118 chiamato in precedenza sono subito intervenuti. Ma il medico della Misericordia di Portoferraio ha dovuto constatare il decesso. Per i rilievi la Capitaneria di Porto.