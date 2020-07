Nomine della Città Metropolitana di Firenze in sei diversi enti: via alle candidature

La Città Metropolitana ha pubblicato avvisi per la ricerca di candidati da nominare in rappresentanza dell’ente in organismi partecipati e precisamente per:

Fondazione ITS per la Manutenzione Industriale (PRIME) – 1 membro del Consiglio di Indirizzo

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – 1 membro del Consiglio di Amministrazione

Fondazione Primo Conti – 2 membri del Consiglio di Amministrazione – 1 Sindaco Revisore Unico effettivo e 1 Sindaco Revisore supplente

Fondazione Scienza e Tecnica – 1 membro del Collegio dei Sindaci Revisori

Fondazione VITA ITS per le nuove tecnologie della vita – 1 membro del Consiglio di Indirizzo

Fondazione ITS MITA (Made in Italy Tuscany Academy) – 1 membro del Consiglio di Indirizzo

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è martedì 15 settembre 2020.

Vedi gli avvisi completi con tutte le informazioni in http://www.cittametropolitana.fi.it/nomine-in-organismo-partecipati-avvisi-per-la-ricerca-di-candidati-per-sei-diversi-enti/

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa