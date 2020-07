Nuovo regolamento per l'imposta di soggiorno a Montecatini Terme

Si informano la cittadinanza e gli operatori del settore turistico che il 1° agosto prossimo entrerà in vigore il nuovo regolamento relativo all’Imposta di Soggiorno, approvato dal Consiglio Comunale con delibera del 7 maggio scorso.

Le principali novità riguardano l’introduzione di alcune nuove fattispecie di esenzione (oltre a quelle già previste nel vecchio regolamento):

- soggetti ospitati gratuitamente dalle strutture ricettive su richiesta dell’Amministrazione comunale in occasione di eventi;

- portatori di handicap grave, certificati a norma di legge, ed un accompagnatore;

- studenti che svolgono tirocini o stage;

- personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla protezione civile,

che soggiornano per esigenze di servizio;

- personale alle dipendenze di imprese impiegate per la realizzazione di opere di interesse generale, oltre il settimo giorno anche non consecutivo.

L’ultima fattispecie in particolare è stata introdotta a seguito delle richieste delle categorie per agevolare i lavoratori pendolari che soggiornano in città dal lunedì al venerdì, facendo poi rientro alle proprie abitazioni per il fine settimana.

Nel regolamento sono indicate le modalità e condizioni per usufruire delle varie esenzioni previste.

E’ poi prevista all’art.7 una specifica procedura per il caso in cui il soggiornante rifiuti di pagare l’imposta dovuta.

Infine è stata introdotta una specifica previsione degli interventi da finanziare mediante l’imposta di soggiorno in conformità alle disposizioni di legge.

Fonte: Ufficio Stampa