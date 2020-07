Odg Toscana, finisce l'era Bartoli. Candidato Giampaolo Marchini

“Questa è un'assemblea molto particolare per me perchè è l'ultima da presidente: ho deciso infatti di non ricandidarmi al Consiglio regionale. E' importante infatti favorire il ricambio di idee e dare ad altri colleghi l'opportunità di crescere e mettersi al servizio della nostra professione”: con queste parole il presidente di Odg Toscana Carlo Bartoli ha salutato i giornalisti intervenuti all'assemblea annuale 2020 di Odg Toscana.

L'assemblea si è svolta questo pomeriggio nella sede del Museo del Calcio di Firenze, nel rispetto dei protocolli anticovid 19.

Durante i lavori è stato annunciato anche la candidatura di Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione e attuale tesoriere di Odg Toscana, alla presidenza dell'Ordine regionale.

Bilancio 2019-2020 e numeri di Odg Toscana: per il 12^ anno la quota più bassa d'Italia

Durante l'assemblea sono stati approvati il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo 2020: ancora una volta l'Ordine della Toscana ha mantenuto invariata la quota d'iscrizione, per il dodicesimo anno consecutivo, la più bassa d'Italia.

Resi noti, come di consueto, anche i numeri dell'Ordine: sono 5382 gli iscritti ad oggi a Odg Toscana, di cui 1144 professionisti e 3839 pubblicisti; a questi si aggiungono 33 praticanti, 12 iscritti all'elenco stranieri e 384 all'elenco speciale. Numeri in calo rispetto agli altri anni, soprattutto a causa del lavoro di revisione degli albi compiuto dall'Ordine.

Consiglio di disciplina: 90 le sedute nell'ultimo triennio

Sono stati 167 i provvedimenti disciplinari aperti nel corso dell'ultimo anno con 45 archiviazioni. I numeri sono stati resi noti dal presidente del Consiglio di disciplina, Luigi Ceccherini. Nel corso dell'ultimo triennio le sedute del Consiglio di Disciplina sono state novanta, di cui ben 25 nel 2020, nonostante l'emergenza Covid 19.

Formazione Professionale: corsi ripartiranno a settembre

Nel corso del 2020 sono stati organizzati 19 eventi formativi, tutti gratuiti. La formazione professionale ha risentito dello stop imposto dal Covid 19 a partire dal mese di marzo ai corsi frontali. I corsi riprenderanno a partire dal mese di settembre. Per quanto riguarda il triennio formativo 2017-2019, chiuso il 31 dicembre scorso, i giornalisti in regola sono risultati 2953 su 3671.

Impegno di Odg Toscana contro le minacce ai giornalisti

Tra le attività svolte nel corso dell'ultimo anno da Odg Toscana, si segnala l'impegno per combattere le minacce ai giornalisti e alla libertà di stampa. Diversi i casi che il Consiglio ha segnalato alle Prefetture di Livorno, Pisa e Firenze; in seguito a queste segnalazioni, le Prefetture di Livorno e di Pisa hanno dedicato al tema una specifica riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza a cui hanno preso parte i rappresentanti.del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana.

Progetto Anti Fake news

Tra i principali progetti avviati nell'ultimo anno, quello relativo alla lotta alle Fake News nelle scuole di Firenze. Il progetto, promosso da Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, in collaborazione con Fondazione CR Firenze, e la collaborazione del consigliere nazionale antonio Valentini che ha curato la parte didattica, prevedeva incontri formativi con i giovani delle scuole superiori fiorentine. Gli incontri sono partiti a febbraio ma sono stati interrotti a causa della sospensione delle lezioni per la crisi del Covid 19. Il progetto riprenderà con l'avvio del nuovo anno scolastico.

Covid 19 e Odg Toscana

Una sezione ad hoc sul sito di Odg Toscana per informare tutti i giornalisti sulle novità relative alla crisi del Covid 19: è quella che Odg Toscana ha attivato a partire dal mese di marzo e per tutta la durata dell'emergenza. Nella sezione sono state riportate notizie relative all'attività giornalistica: dalle informazioni sulle modalità per accedere ai sussidi, alle notizie relative ai test sierologici e alle modalità di circolazione. Nonostante la chiusura fisica degli uffici di Odg Toscana nei mesi di marzo e aprile, il lavoro degli uffici non si è mai fermato durante il lockdown grazie all'attivazione di numerosi servizi a distanza e al lavoro da remoto.

Saluto di Assostampa Toscana

Durante i lavori dell'assemblea è intervenuto anche il presidente di Assostampa Toscana Sandro Bennucci che ha portato i saluti del sindacato. “E' un momento difficile per l'Ordine così come per il sindacato” ha spiegato Bennucci che ha ricordato le ultime vicende sindacali, dalla questione delle Agenzie di stampa del Consiglio e della Giunta regionali al Corriere dell'Umbria. Bennucci ha anche salutato con favore la candidatura di Giampaolo Marchini alla presidenza di Odg Toscana: “Giampaolo per me è come un figlio e a lui non mancherà il mio sostegno, così come all'amico Carlo Bartoli per la corsa alla presidenza nazionale di Odg”

L'assemblea 2020 di Odg Toscana si è chiusa senza la consegna delle targhe di anzianità e di quelle ai neoprofessionisti. A causa infatti delle normative anticovid 19 non è stato possibile tenere la consueta cerimonia. La consegna avverrà comunque nei prossimi mesi con modalità che verranno comunicate più avanti.

Fonte: Odg Toscana