Pacchetto scuola 2020-21: approvata la graduatoria provvisoria a Vinci. Accolte 122 domande su 133

L'Amministrazione comunale di Vinci informa che è stata pubblicata la graduatoria provvisoria di assegnazione del Pacchetto scuola per l'anno scolastico 2020/21.

Il contributo economico è stato pensato per garantire il diritto allo studio, andando incontro alle famiglie con difficoltà economiche, e servirà per sostenere le spese di acquisto di libri e altro materiale didattico o per accedere ai servizi scolastici messi a disposizione dai Comuni.

Il totale delle domande pervenute al Comune di Vinci è pari a 133 delle quali 122 sono state riconosciute idonee e 11 non idonee.

È possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, vale a dire entro l'8 agosto 2020.