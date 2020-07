Premio PHF a Don Armando Zappolini: la consegna del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull'Arno

Giovedi 23 luglio, durante la prima Conviviale della nuova Presidente Monica De Crescenzo (illustrazione dettagliata del suo programma a tutto il Club), il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. ha conferito il premio PHF a Don Armando Zappolini, Presidente della Caritas Diocesana (attribuzione non effettuata durante la presidenza di Marco Sansoni, causa emergenza Covid).

Il Paul Harris Fellow (PHF, tradotto in italiano “Amico di Paul Harris”, fondatore del Rotary) è la più alta e prestigiosa Onorificenza rotariana. È assegnato da un singolo Club, o anche da un Distretto, a Persone, non Soci o Soci, o a Istituzioni che si siano distinti nell’esprimere, nella Società o nel Club, quei Valori cui si ispira il Rotary, costituendone fondamenta morali. Costituisce per gli Insigniti non solo un duraturo ricordo della stima ad essi riservata dal Rotary, ma anche e soprattutto un rinnovato stimolo a continuare a dare alla Società ed al Club il servizio della loro operosità, frutto di intelligenza, di diligenza, di senso di responsabilità, di coscienza, di amore. Con l’assegnazione dell’attestato di merito, della medaglia e del distintivo da portare all’occhiello, quale segno di riconoscimento per aver conseguito il titolo di “Amico di Paul Harris”, si concretizza una indicazione del “ Manuale di Procedura” del Rotary International che testualmente recita : “ Il Rotary è una filosofia di vita, che si propone di por termine all’eterno conflitto di guadagnare e di ottenere profitti personali ed il dovere di servire gli Altri, con la conseguente spinta a farlo. Questa filosofia è la filosofia del Servizio”. In corrispondenza di ciascun PHF assegnato, il Club versa alla Rotary Foundation un contributo di 1.000 US$ per donazioni successive.

Fonte: Ufficio stampa