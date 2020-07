Scooter contro furgone a Cerreto Guidi, muore una 16enne. Grave il padre

Era in scooter con il padre a Cerreto Guidi, in località Soldaini, nei pressi della strada provinciale della Motta a Bassa, quando i due si sono scontrati con un furgone. La ragazza, 16 anni, è morta per i traumi riportati nello scontro poche ore dopo il trasferimento in ospedale, mentre il padre, che guidava il mezzo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi. L'incidente è accaduto ieri sera, giovedì 23 luglio, intorno alle ore 20. Da quanto si apprende la ragazza abiterebbe non distante dall'incidente.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e i carabinieri della compagnia di Empoli. Era stato allertato anche l'elisoccorso, poi si è preferito il trasporto a Firenze. La municipale, guidata dal comandante Massimo Luschi, è incaricata dei rilievi sull'incidente. Il conducente del furgone, come d'obbligo in casi come questo, è stato denunciato per omicidio stradale.