Seano, i volontari della Misericordia ai centri estivi

I volontari della Misericordia hanno fatto visita ai centri estivi comunali di Seano, arrivando con l’ambulanza tra i bambini delle scuole elementari. Una sorpresa che ha suscitato l’entusiasmo dei ragazzi, ai quali è stata mostrata l’ambulanza ed è stato spiegato in cosa consiste l’impegno quotidiano di un volontario della Misericordia. Oltre a far visitare l’ambulanza e rispondere ad ogni domanda e curiosità, i volontari hanno anche fatto sdraiare i bambini sulla barella, dopo che uno di loro aveva chiesto: “È comoda la barella?”, e ovviamente hanno fatto accendere la sirena nell’entusiasmo generale.

“Ancora una volta – commenta l’assessore Tamara Cecconi – i ragazzi della Misericordia hanno dimostrato di essere una risorsa preziosa per il nostro territorio. Usciamo da un lungo periodo di emergenza nel quale l’impegno dei volontari, in particolare quelli impegnati in ambito sanitario, è stato fondamentale. Ma l’attenzione della Misericordia per il territorio non si limita al già importantissimo operato per tutelare la salute pubblica: con mattinate come questa i volontari riescono a trasmettere ai più piccoli nozioni importanti di sanità in modo semplice, e chissà che a qualcuno dei bambini non sia venuta voglia di indossare, da grande, la stessa divisa”.



Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa