SpazziAmo Montopoli, pulizie straordinarie nel capoluogo e nelle frazioni

Domenica 26 luglio, in tutte le frazioni di Montopoli in val d’Arno, si terrà “SpazziAmo”, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che avrà l’obiettivo di intervenire sul territorio per promuovere il decoro urbano in spazi individuati dalla cittadinanza.

Il percorso partecipato, che va avanti da giugno, è stato condiviso con le consulte, i consiglieri comunali, le associazioni, i centri commerciali naturali, le parrocchie e chiunque abbia voluto contribuire in tal senso. Gli interventi che saranno messi in campo riguarderanno la pulizia straordinaria di luoghi ed aree che ne hanno più bisogno.

Il ritrovo, fissato per le 7:30, varierà per ogni frazione: a Montopoli capoluogo sarà in piazza Menotti-Pertici, mentre a Capanne sarà in piazza Vittorio Veneto; a Casteldelbosco sarà in piazza Lorenzo Monaco, a Marti in piazza Alvaro Fantozzi e, infine, a San Romano sarà in piazza della Costituzione. In ogni punto di ritrovo verrà distribuito il materiale necessario e saranno indicati i punti in cui dovranno essere lasciati i sacchi della raccolta. Inoltre, in ogni frazione, ai primi venti adulti e ai primi cinque bambini sarà regalata la pettorina in ricordo dell’iniziativa, mentre l’iscritto più anziano e quello più giovane riceveranno un biglietto per l’ingresso a Musicastrada, il festival itinerante che giovedì 30 luglio farà tappa a Montopoli.

In ogni caso, l’iniziativa non si concluderà con la sola giornata di domenica: da settembre, infatti, verranno organizzati appuntamenti e momenti di confronto ricorrenti in modo da poter coinvolgere la cittadinanza in un percorso di avvicinamento alle tematiche della salvaguardia dell’ambiente e del rispetto del territorio.

Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare la mascherina, a procedere ad una completa sanificazione delle mani e a mantenere il necessario distanziamento sociale. A supporto della sicurezza e del corretto svolgimento dell’iniziativa ci saranno i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno