Toscana Aeroporti risponde a Salvini: "Bocciatura ampliamento non riguarda progetto. Leggete le sentenze"

"Ricordiamo al segretario della Lega Matteo Salvini che la bocciatura dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze si riferisce al procedimento amministrativo e non certo al progetto. Questo è stato infatti valutato dal punto di vista tecnico da tutti i soggetti previsti dalle normative, approvato da una commissione ministeriale dopo tre anni di studi e approfondimenti e dichiarato compatibile sul piano ambientale e successivamente confermato dalla Conferenza dei Servizi. Invitiamo pertanto il segretario della Lega e la candidata del centrodestra alle Regionali, Susanna Ceccardi, a leggere le sentenze del Consiglio di Stato e a far riferimento alle valutazioni tecniche disponibili e pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente. Toscana Aeroporti è comunque sempre a disposizione di tutti gli interlocutori istituzionali per fornire spiegazioni tecnico-scientifiche e aeronautiche relative al progetto", così in una nota Toscana Aeroporti risponde al leader della Lega Matteo Salvini e alla candidata del centrodestra in Toscana Susanna Ceccardi.