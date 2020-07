Auto si scontrano e una finisce contro un dehors in centro a Firenze: un ferito

Incidente alle ore 13.15 in via Ghibellina all’intersezione con via dei Pepi, dove sono rimasti coinvolti 7 veicoli e un pedone è stato ferito. Due auto, una proveniente da via Pepi ed una proveniente da via Ghibellina, si sono scontrate e in seguito all'urto una è finita prima contro un dehors e poi contro quattro motocicli e un ciclomotore parcheggiati. Uno dei motocicli a seguito dell'urto è rimbalzato addosso ad un pedone mentre era sul marciapiede e stava entrando nel suo negozio. Il ferito è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova in codice verde. I conducenti delle due auto sono usciti incolumi dallo scontro. Il dehors è stato parzialmente danneggiato. La strada è stata chiusa fino alle ore 15.30 circa. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi e la viabilità.

Un altro incidente è avvenuto poco dopo, intorno alle 16.30, in via Maragliano all'altezza di via Pacini. Una donna ha perso il controllo dell’auto e ha urtato dapprima alcuni veicoli in sosta sul lato destro e poi la macchina si è ribaltata urtando un ciclista. La conducente è rimasta incastrata nel veicolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco e dopo è stata portata a Careggi in codice verde. Anche il ciclista è stato ricoverato in codice rosso. La strada è stata chiusa fino alle ore 18. Anche in questo caso è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e la viabilità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa