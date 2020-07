Biblioteca Montespertoli, i servizi continuano nonostante i lavori

Il prossimo 24 agosto, come annunciato la scorsa settimana dall'Amministrazione Comunale, inizieranno i lavori di riqualificazione del Centro Culturale 'Le Corti' e del Palazzo dell'Orologio.

Dopo la pausa estiva (10-30 agosto), i servizi biliotecari riprenderanno da martedì 1 settembre al Centro per la Cultura della Vite e del Vino 'I Lecci'. La sezione bambini e ragazzi sarà totalmente trasferita nelle due salette didattiche del piano terra e del primo piano del Centro fino alla conclusione dei lavori. Grazie all'ampiezza della struttura, sarà ritagliato anche uno spazio per l'aula studio, dove gli utenti potranno sostare in totale sicurezza garantendo il distanziamento interpersonale imposto dall'attuale situazione sanitaria.

La sezione adulti della Biblioteca, collocata al primo piano del Centro Culturale ‘Le Corti’, durante i lavori di ristrutturazione non sarà agibile da parte dell’utenza. Sarà comunque possibile prendere in prestito i volumi prenotandoli anticipatamente tramite e-mail o telefono e ritirandoli al punto temporaneo al Centro per la Cultura della Vite e del Vino 'I Lecci'. Con la riapertura a settembre, partirà anche il nuovo servizio di prestito a domicilio a utenti residenti a Montespertoli che si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà e che per questi motivi non possono recarsi in Biblioteca. Il servizio di prestito interbibliotecario non subirà variazioni.

Da martedì 1 settembre il punto temporaneo della Biblioteca Comunale sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 12:00.

'L'inizio dei lavori rappresenta un traguardo importante e grazie all'eccellente lavoro dello staff della Biblioteca e del Comune siamo riusciti a riorganizzare i servizi. Certo, come in tutte le situazioni di questo tipo, potranno verificarsi dei disagi e per questo chiediamo all'utenza di portare pazienza durante questi mesi di cantiere e restiamo a disposizione per risolvere eventuali criticità. Montespertoli ha bisogno di spazi polivalenti, di maggiori aree studio e di servizi potenziati e con questo investimento andiamo proprio in quella direzione' dichiara l'Assessore Alessandra De Toffoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa