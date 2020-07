Cantieri Firenze, i lavori tra luglio e agosto

Lavori per le fibre ottiche in via Sestese e viale dei Mille. Ma anche interventi per l’illuminazione pubblica in via dell’Ulivo e alla rete gas nelle vie Gozzi e Bechi. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimane sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco i principali.

Via Sestese: inizieranno lunedì 27 luglio i lavori di posa di cavi in fibra ottica. Nella prima fase saranno istituiti restringimento di carreggiata in via del Sodo (tra il numero civico 4/L e via Sestese) e un senso unico in via Ciarpaglini (da via Chiarini a via del Sodo verso quest’ultima). A seguire scatteranno restringimenti di carreggiata in via Sestese tra il numero civico 16 e via del Sodo. Termine previsto 8 agosto.

Viale dei Mille: ancora scavi per la fibra ottica. Da lunedì 27 a mercoledì 29 luglio i lavori interesseranno il viale tra il numero civico 51 e via Pacinotti con divieti di sosta e restringimenti sui marciapiedi. A seguire, nei giorni del 30 e 31 luglio sarà chiusa via Pacinotti (da via del Pratellino a viale dei Mille) mentre nel tratto da viale dei Mille al numero civico 46R scatterà un restringimento di carreggiata.

Via Bechi-via Gozzi: per lavori alla rete di distribuzione del gas da lunedì 27 luglio saranno in vigore sensi unici in via Bechi (da via Gozzi a via Sestese verso via Sestese) e in via Gozzi (da via Bechi a via Parini verso via Bechi). L’intervento si concluderà il 7 agosto.

Via dei Serragli: per un intervento con piattaforma aerea lunedì 27 luglio in orario 7-19 la strada sarà chiusa da via del Campuccio a via Santa Maria.

Via Pian dei Giullari: per interventi edili da lunedì 27 luglio in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via della Torre del Gallo-via Righini. Termine previsto 7 agosto.

Via del Leone: per un cantiere edile lunedì 27 luglio dalle 7 alle 19 scatterà la chiusura del tratto piazza Tasso-via dell’Orto. Nei giorni successivi fino al 24 ottobre saranno in vigore divieti di sosta.

Via dell’Ulivo: inizieranno lunedì 27 luglio alcuni lavori per l’illuminazione pubblica. Fino al 30 luglio divieto di transito da via dei Pepi a via Michelangelo Buonarroti.

Via delle Caldaie: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 27 luglio sarà chiuso il tratto via dei Preti-via Mazzetta (orario 7-19).

Via Medardo Rosso: martedì 28 e mercoledì 29 luglio sarà effettuata la potatura di un albero con chiusura della strada (fronte civico 20). Il tratto da via Cassioli a via Medardo Rosso (tratti civici 25-15) diventerà a senso unico verso via Maccari.

Via delle Oche: per lavori edili con piattaforma aerea martedì 28 luglio previsto un divieto di transito da via Sant’Elisabetta a via dello Studio. Inoltre via Sant’Elisabetta diventerà a senso unico da via delle Oche a via del Corso.

Via delle Casine: per operazioni di smontaggio di una gru edile mercoledì 29 luglio (orario 6-18) divieti sosta e transito da via di San Giuseppe a via Ghibellina. Stessi provvedimenti anche in via Thouar (da via delle Casine a viale della Giovine Italia).

Via dei Marsili: per un trasloco mercoledì 29 luglio la strada sarà chiusa da piazza Pitti a via Maggio (orario 7-19).

Via del Rondinino: venerdì 31 luglio sarà effettuato il getto di un massetto con betoniera. La strada sarà chiusa da via del Guarlone a via Rebora (orario 8-17).

Per info: http://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/lavori_in_corso.html

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa