Colpo alla Termoplast di Badia a Cerreto: i ladri si sono introdotti nell'azienda calandosi dal tetto

Colpo alla Termoplast a Badia a Cerreto, nel territorio comunale di Gambassi Terme. I ladri si sarebbero introdotti nell'azienda attraverso un varco nella copertura della struttura da cui si sono calati. Un colpo studiato nel dettaglio che ha permesso di eludere il sistema di sorveglianza. I ladri sarebbero entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. I ladri avrebbero portato via computer e denaro in contanti, qualche migliaia di euro. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, stanno visionando le immagini delle telecamere alla ricerca di qualche indizio.