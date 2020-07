Consiglio comunale Empoli, si parla di Ecomostro e del parcheggio di Corniola

Il Consiglio Comunale di Empoli continua a lavorare in seduta di presenza fisica garantendo la massima sicurezza nella nuova location, il Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, organizzando la grande sala con tutte le misure sanitarie obbligatorie in questo periodo e che consente di aumentare le distanze fra i presenti, partendo dalla presidenza fino ad arrivare agli ‘scranni’ di maggioranza ed opposizione.

Sempre presenti dispositivi individuali di protezione, gel igienizzante, postazioni a oltre un metro di distanza, un unico microfono per gli interventi. Questo resta lo scenario fino al termine dell'emergenza sanitaria.

La prossima seduta consiliare è stata convocata per martedì 28 luglio 2020, a partire dalle 18 con proseguimento alle 21, presieduta da Alessio Mantellassi, sarà possibile seguirla in diretta streaming dal profilo facebook del Comune di Empoli.

Questo l’Ordine del Giorno di martedì 28 luglio 2020:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione cimiteri comunali.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione strade per San Donato e vicinali ad uso pubblico.

4.Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020.

5.Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Regolamento anno 2020

6.Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe, agevolazioni e scadenze versamenti anno 2020.

7.Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote, detrazioni e agevolazioni anno 2020.

8.Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Approvazione tariffe, agevolazioni e scadenze versamenti anno 2020.

9.Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Approvazione scadenze versamenti anno 2020.

10.Variazioni di bilancio e assestamento generale al 31/07/2020.

11.ART. 194 D.LGS 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza T.A.R. Toscana n. 367/2020 - Sentenza T.A.R. Toscana n. 223/2020 - Sentenza Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 308/1/20.

12.Modifica al programma degli incarichi di collaborazione esterna - anno 2020 - con contestuale modifica al Dup 2020-2022 - 2^ Variazione.

13.Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021. Terzo aggiornamento.

14.Variazione del programma delle Opere Pubbliche 2020/2022 - Annualità 2020 a norma delle disposizioni di cui al D.LGS. 118/2011, al D.LGS. 50/2016 e al D.M. n. 14 del 16/01/2018.

15.Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2021-2022, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Variazione annualità 2020- Approvazione.

16.Realizzazione di due parcheggi ed un tratto di marciapiede di collegamento, lungo Via Salaiola nella frazione di Corniola. Variante al PS e al RU, mediante approvazione del progetto definitivo di cui all'art. 34 della lrt 65/2014 e dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Approvazione definitiva.

17.Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 12.3 del Regolamento Urbanistico. art. 111 della legge regionale toscana 10 novembre 2014, n. 65. Adozione.

18.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a sosta gratuita nelle strisce blu per veicoli ibridi ed elettrici.

19.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a asta immobiliare. Immobile ubicato in località Ponte a Elsa. Proposta di destinazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa