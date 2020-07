Empolissima sotto le stelle, come cambia la viabilità

Martedì 28 luglio 2020, il centro della Città di Empoli, ospiterà la fiera mercato promozionale ‘Empolissima By Night 2020’. Sarà una ‘Empolissima sotto le stelle’ organizzata seguendo le misure anti contagio per COVID19.

Dalle 18 alle 24, lungo le vie del centro, saranno presenti oltre 50 banchi di operatori su area pubblica, con occasioni per tutte le tasche e i negozi di area fissa rimarranno aperti. La manifestazione è organizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa, ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) , patrocinata dal Comune di Empoli, in collaborazione con l’Associazione Centro Storico.

Si ricorda che un mese fa è stata emessa un’ordinanza che vieta, per motivi di incolumità e sicurezza urbana, dino al 31 agosto, la vendita anche su area pubblica e anche per asporto da parte dei somministratori, la somministrazione, l’uso e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio al tavolo per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Dalle ore 20:00 alle ore 7:00 è possibile la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali o con servizio al ta¬volo nelle aree in uso. È consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita solo in bicchieri di carta o plastica.

Affinché la manifestazione possa svolgersi in sicurezza per quanto concerne la circolazione stradale, ecco come cambia la viabilità.

Attenzione anche alle rastrelliere delle biciclette: dalle ore 8 del 28 Luglio alle 1 del 29 luglio Divieto di Sosta con rimozione coatta dei velocipedi presenti nelle apposite rastrelliere di piazza della Vittoria, tratto antistante la sede della banca e dell’intersezione con via Roma.

ECCO TUTTI I PROVVEDIMENTI.

Viabilità Empolissima – Dalle 14 del giorno 28 luglio 2020 fino alle 1 del 29 luglio 2020 e

comunque al completo spazzamento meccanico delle strade, saranno adottati dei provvedimenti di viabilità temporanea come di seguito dettagliati.

Piazza della Vittoria

tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino” e tratto

antistante il Monte dei paschi di Siena

Divieto di Sosta con rimozione coatta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere,

dalle 8 del giorno 28 luglio fino alle 1 del giorno 29 luglio 2020 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade.

La rimozione dei veicoli comporterà il necessario taglio degli ancoraggi quali lucchetti e/o

catene eventualmente utilizzati.

Inoltre dalle 14 del giorno 28 luglio 2020 alle 1 del 29 luglio 2020 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, l’adozione dei provvedimenti come di

seguito dettagliati.

Zona a Transito Limitato

intera area

Divieto di Transito e Divieto di Sosta per tutti i veicoli a partire dalle ore 14:00. Al

termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso

e la circolazione in ZTL.

Via G. Del Papa

all’intersezione con Via Ridolfi lato Via Paladini

Divieto di Transito per tutti i veicoli

Via del Giglio

all’intersezione con Via Ridolfi lato Piazza della Vittoria

Divieto di Transito per i veicoli

Via P. Rolando

all'intersezione con Piazza G. Guerra

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della

manifestazione

Via T. da Battifolle

tutta

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli

necessari allo svolgimento della manifestazione

Piazza della Vittoria

tutta

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli

necessari allo svolgimento della manifestazione

Via Roma

tratto compreso fra P.zza. Della Vittoria e Via G. da Empoli

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli

necessari allo svolgimento della manifestazione

Via Curtatone e Montanara

lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL

all'intersezione con Via Carrucci

Direzione Obbligatoria a Dx

lato destro

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e

scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili;

Via Salvagnoli

all'intersezione con Via T. Da Battifolle lato Piazza Gramsci

Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria a Dx per Via P. Rolando, per i veicoli

provenienti da Piazza Gramsci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa