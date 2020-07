Esplosione in casa a Castellina Marittima: due feriti

Squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Volterra e Cecina sono intervenuti nel comune di Castellina Marittima per un esplosione avvenuta in un abitazione isolata, probabilmente a seguito di una fuga di gas. Ci sarebbero due feriti soccorsi dal 118, ma non sono chiare le loro condizioni al momento. Le cause dell'evento sono da accertare, mentre sono in corso di valutazione le verifiche strutturali. Non si registrano crolli, ma all'esplosione è seguito un incendio per il quale si stanno ultimando le operazioni di spegnimento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO