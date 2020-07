Fermato ladro di bici e sventata occupazione di un appartamento a Firenze

Ha cercato di scassinare la serratura di un portone per occupare un appartamento ma è stato bloccato dalla Polizia Municipale. É successo mercoledì nella tarda mattinata. Una pattuglia della Polizia di Comunità di servizio in zona Stazione, in una strada vicina ha notato un uomo che, “armato” di piccoli cacciaviti di ferro cercava di forzare la serratura di un portone. Gli agenti lo hanno bloccato chiedendogli spiegazioni. L’uomo, dopo aver spiegato di essere un senza tetto, ha spiegare che voleva occupare un appartamento, a suo dire vuoto. Per lui, identificato successivamente come un 41enne originario di Venezia già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; gli attrezzi sono stati sequestrati. Giovedì mattina la Polizia Municipale è intervenuta in centro sedando un diverbio nato per il furto di una bicicletta tra proprietario e presunto ladro.

La pattuglia è stata allertata da un passante e arrivata sul posto ha visto un cittadino peruviano che stava impedendo a un uomo in bicicletta di allontanarsi, intimandogli di restituirgli il mezzo. Ma senza successo tanto che il proprietario ha chiesto aiuto alla pattuglia. Alla richiesta dei documenti il presunto ladro ha iniziato ad agitarsi tanto che gli agenti l’hanno accompagnato presso gli uffici del Reparto. Qui è stato identificato come S.T., cittadino di origine somala, ed è stata ricostruita la vicenda. Il proprietario aveva lasciato la bici in via Panzani da dove era stata sottratta da S.T. che l’aveva poi utilizzata per andare in giro in centro. Il proprietario, resosi conto del furto, si era messo alla ricerca del mezzo e causalmente l’aveva visto condotto da S.T.. Era quindi riuscito a fermarlo e a trattenerlo fino all’intervento della Polizia Municipale. Per l’uomo è scattata la denuncia per furto.