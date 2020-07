Domani, domenica 26 luglio, alle 21.30 la Festa Dem 2020 di Castelfiorentino ospiterà il candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani.

Insieme a lui ci saranno i quattro candidati dell’Empolese Valdelsa alle elezioni regionali Enrico Sostegni, Francesca Giannì, Anna Masoni e Edoardo Cappelli.

In funzione lo stand dei bomboloni, la friggitoria e una gelateria take away.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa