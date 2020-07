Inaugurati due nuovi mezzi Misericordia di Altopascio

La Misericordia di Altopascio festeggia San Jacopo, il santo patrono della cittadina del Tau, regalando alla comunità due nuovi mezzi, da utilizzare per i vari servizi attuati dall’associazione di via Marconi. Ieri (sabato 24), infatti, il governatore della Misericordia, Salvatore Bono, insieme con il sindaco, Sara D’Ambrosio, hanno inaugurato due nuovi mezzi: un’ambulanza di ultima generazione super attrezzata anche per i protocolli Covid e un nuovo furgoncino da impiegare per il trasporto delle persone disabili e anziane Una doppia festa, quindi, resa possibile anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Sotto il profilo economico, il bilancio 2019 della Misericordia di Altopascio si è chiuso con equilibrio gestionale tra costi e ricavi, registrando un utile di quasi 12mila euro.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa