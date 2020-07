Maltempo, si stacca gronda e colpisce 50enne

Una gronda che si stacca portandosi dietro il sottotetto in muratura che finisce per strada colpendo una passante. È accaduto ieri intorno alle 17 in via Lunga a Firenze durante il nubifragio.

Da un edificio a due piani, probabilmente per la pioggia e il vento, si è staccata la gronda in rame che, nella caduta, si è portata dietro il sottotetto in muratura. Il materiale è quindi precipitato sulla strada sottostante e ha colpito una passante di 50 anni.

La donna è rimasta lievemente ferita ed è stata portata al Pronto Soccorso per controlli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. L’immobile è stato transennato in attesa che i proprietari, già rintracciati, provvedano alla messa in sicurezza.

L’intervento non ha avuto conseguenze sulla circolazione perché ha interessato il controviale pedonale di via Lunga.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa