Palio di Fucecchio, bel successo organizzativo per le 'Corse d'Estate'

Si è rivelato un vero successo organizzativo il primo appuntamento con le Corse d'Estate, la manifestazione legata al Palio di Fucecchio che questo pomeriggio ha visto ai nastri di partenza oltre 50 cavalli suddivisi in 8 batterie. Una bella giornata di sole e una pista in ottime condizioni, a tutela welfare animale, hanno fatto da cornice alla prima manifestazione di questo genere aperta al pubblico in Italia da quando sono in vigore le norme anti-COVID19.

"Abbiamo garantito il distanziamento sociale - ha commentato il sindaco Alessio Spinelli - seguendo alla lettera tutte le disposizioni, i decreti ministeriali e le indicazioni pervenute dalla Prefettura di Firenze dopo la commissione per il pubblico spettacolo. Avevamo preparato tutto al meglio con sopralluoghi insieme a Carabinieri e Polizia Municipale. Impeccabile il servizio d'ordine grazie al lavoro degli steward e delle associazioni di volontariato. Un grosso contributo alla riuscita dell'evento nella massima sicurezza è venuto dal lavoro del CdA dell'Associazione Palio e dai Presidenti delle Contrade che ci hanno aiutato a dare le giuste informazioni ai contradaioli. Siamo felici di aver accolto a Fucecchio per questa prima nazionale tante persone provenienti da tutta Italia. Non vogliamo dar lezioni a nessuno ma questo evento rappresenta un salto di qualità che ci permette di avere grande visibilità a livello nazionale. Grazie a tutte le istituzioni che ci hanno dato fiducia, credo che oggi abbiamo saputo ripagarla".

L'evento è stato trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Palio di Fucecchio.

Appuntamento con la seconda giornata delle Corse d'Estate al 6 settembre.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa