Rubano vino e cibo al supermercato, denunciati a Pisa

Nel corso della notte, le Volanti della Questura di Pisa, procedevano ad effettuare numerosi passaggi nel centro storico, al fine di individuare due cittadini stranieri che intorno alla mezzanotte, si erano resi responsabili di un furto di bottiglie di vino e generi alimentari ai danni del supermercato Eurospin di Via Da Morrona.

Gli operatori della Squadra Volante, con la collaborazione del responsabile dell’esercizio commerciale, visionavano le immagini del circuito di video-sorveglianza, potendo distintamente notare la dinamica dell’avvenuto furto e le caratteristiche fisiche nonché l’abbigliamento indossato dagli autori.

I due stranieri si erano introdotti all’interno del supermercato forzando la porta d’ingresso per poi prelevare velocemente alcune bottiglie di vino e altri generi alimentari per un valore complessivo di pochi euro.

Le attività di ricerca, permettevano solo in tarda nottata di individuare, nelle vie del centro cittadino, due stranieri le cui caratteristiche e abbigliamento indossato, non lasciavano alcun dubbio sull’identità degli autori del reato. In particolare proprio i capi indossati avevano caratteristiche tali da non poter essere confusi in ordine al fatto che gli stessi erano vestiti alla stessa maniera come i due soggetti nei momenti in cui venivano ripresi dalle telecamere del supermercato, mentre scavalcavano il cancello.

Entrambi, venivano condotti negli uffici della Questura e identificati per i cittadini di origini senegalesi S. J di anni 40 e N.P. di anni 20, entrambi già noti per i loro precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. I due, irregolari sul territorio nazionale, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato in concorso tra loro di furto aggravato e muniti di decreto di espulsione del Prefetto di Pisa.

Proseguono sul fronte della prevenzione i servizi di pattugliamento del territorio urbano, con particolare riferimento alle zone interessate dai flussi turistici anche con l’impiego di reparti Prevenzione Crimine Toscana.

Infatti, nella seconda metà della settimana le volanti della Questura coadiuvate dai citati equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno effettuato diversi controlli straordinari del territorio.

Fonte: Questura di Pisa