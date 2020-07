Un 40enne è rimasto gravemente ferito dopo essere finito con il suo scooter contro un albero questa mattina a Camaiore. Il fatto è avvenuto alle 5 lungo la via Provinciale. Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Capezzano per il trasferimento prima all'ospedale Versilia e poi al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno. Per i rilievi erano presenti la polizia e la municipale.