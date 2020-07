Ztl 'leggera' a San Miniato anche al martedì sera

Dalla prossima settimana il centro storico di San Miniato chiude anche il martedì, oltre al venerdì e al sabato, giorni nei quali l'iniziativa ha riscosso un gran successo. Dalle 19.30 alla mezzanotte, tavolini per strada e centro pedonalizzato.

"Un provvedimento per consentire a pieno di godere delle nostre bellezze artistiche e della nostra rinomata offerta eno-gastronomica", afferma la vice sindaco Elisa Montanelli. La chiusura, inoltre, riprende la tradizione dei martedì del centro storico, tanto apprezzati da commercianti e clienti negli anni passati. Un piccolo, ulteriore passo per tornare alla normalità e garantire una forte ripresa. Si comincia martedì 28 luglio.

"Chiuderemo – continua la vicesindaco Elisa Montanelli – via IV novembre, via Conti, piazza del Popolo e via Ser Ridolfo creando una Ztl ‘leggera’ perché non comprende tutte le strade solitamente chiuse al traffico, ma sarà sufficiente a continuare nel rilancio delle attività del centro storico per le quali, a causa della dislocazione degli spazi, poter occupare suolo pubblico diventa praticamente impossibile con il traffico. Siamo contenti di essere venuti incontro anche a questa ulteriore richiesta di commercianti e associazioni di categoria, che ci supporteranno, insieme ad altre associazioni del territorio, a gestire la situazione".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa