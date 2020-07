Bruciano oggetti nel campanile della Chiesa di San Matteo

Questa notte, poco dopo l'una, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti sul Lungarno Mediceo presso la Chiesa di San Matteo per un segnalato incendio. Alcuni passanti, vedendo del fumo uscire da una apertura del Campanile, avevano chiamato i soccorsi. Con l'ausilio dell'autoscala i pompieri sono entrati nel Campanile ed hanno ispezionato il fabbricato scoprendo che un gruppo di piccoli oggetti bruciava lentamente producendo fumo, le fiamme non erano ancora in condizione di propagarsi e sono state subito spente. Non si registrano danni di rilievo.