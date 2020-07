Rubavano al Centro*Empoli, ma sono stati notati dalla vigilanza: denunciati

Ieri i carabinieri di Empoli hanno deferito in stato di libertà due cittadini georgiani, P.V., 39enne e Z.T., 49enne, che poco prima, all’interno di un negozio sito presso il centro commerciale empolese di Via Sanzio, sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza occultare all’interno dei loro zaini utensileria da lavoro.

Una volta bloccati, anche grazie all’ausilio del personale di vigilanza, i militari operanti prontamente intervenuti hanno constatato che effettivamente all’interno dei rispettivi zaini i due georgiani avevano occultato attrezzi per un valore di circa 300 euro.

Ulteriori controlli hanno consentito, inoltre, di appurare che Z.T, era anche sprovvisto di documenti validi per il soggiorno in Italia. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre i due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Firenze per furto aggravato in concorso e Z.T. anche per la violazione degli obblighi inerenti il soggiorno in Italia.