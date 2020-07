Tenta di rubare nei negozi del centro di Empoli, scatta l'inseguimento: arrestato

Ha tentato di rubare in un negozio del centro di Empoli, ma il titolare del negozio ha lanciato l'allarme e alcuni presenti lo hanno inseguito. La sua fuga è terminata con l'arrivo della polizia del commissariato di Empoli che lo ha bloccato in via Cavour, all'intersezione con via Fabiani. È accaduto ieri intorno alle ore 18.30.

L'uomo, B.A. le iniziali, di anni 55, cittadino marocchino residente a Firenze, con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era entrato in un negozio di articoli sportivi in Via del Papa dove aveva preso dei capi senza pagarli nascondendoli in uno zainetto. La moglie del titolare, però, si è accorta del tentativo di furto e ha avvisato il marito che ha richiamato l'uomo. Ne è nato quindi un inseguimento a cui hanno partecipato anche dei passanti e un commerciante. Bloccato dalla polizia, 'guidata' dalla centrale via radio mentre seguiva le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro, l'uomo è stato perquisito

Nello zainetto che aveva in spalla vi erano dei profumi e dei capi per bambini, che erano stati sottratti in altri negozi, mentre le maglie rubate al negoziante che lo inseguiva erano state gettate in terra durante la fuga.

La merce sottratta nel negozio di articoli sportivi, per un totale di 110 euro, veniva restituita immediatamente al titolare, mentre per gli altri articoli rubati si procederà successivamente alla restituzione, non appena terminati i dovuti accertamenti.

Considerati i gravi indizi di colpevolezza e la flagranza del reato, il B.A. veniva tratto in arresto e, su disposizione della Autorità Giudiziaria, condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze, in attesa del processo per direttissima che verrà celebrato lunedì 27 luglio.