429, interrogazione Lega su barriere antirumore e completamento del quarto lotto

La Lega porta domani 28 luglio, in Consiglio a Gambassi Terme(FI), l'installazione di barriere antirumore sulla Sr 429 a Badia a Cerreto e la messa in sicurezza idraulica della frazione di Case Nuove collegata ai lavori di completamento del 4° lotto della 429 bis.

"Nel Consiglio comunale di Gambassi Terme di domani 28 luglio (ore 19,30 in Municipio), la Giunta risponderà a un'interrogazione della Lega sull'installazione di barriere antirumore contro l'inquinamento acustico nel territorio della frazione di Badia a Cerreto, sulla messa in sicurezza idraulica della frazione di Case Nuove, lavori collegati a quelli del 4° lotto della Sr 429 e sulla conclusione dei lavori del medesimo lotto dell'importante infrastruttura stradale. La sollecitazione è giunta dal Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone. Tutto ciò perché dopo le assemblee pubbliche è bene che si torni a parlare di questi importanti argomenti in Consiglio comunale perché l'intera assemblea elettiva cittadina sia coinvolta su questi come su altri importanti temi. Abbiamo chiesto a Cordone di seguire i lavori consiliari e siamo d'accordo con lui, quando dice che oltre 40 anni di cantieri per circa 40 km di strada sono troppi e la gente oggi più che mai merita risposte certe."

Lega Gambassi Terme