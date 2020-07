Abbandono rifiuti, tre casi sgominati dalla municipale di Firenze

Un responsabile rintracciato grazie a una telecamera, un altro individuato dopo una serie di verifica e il terzo colto sul fatto da un agente libero dal servizio che ha fotografato la targa del veicolo per risalire poi alla sua identità. Sono le ultime tre indagini della Polizia Municipale di Firenze contro altrettanti casi di abbandono di rifiuti avvenuti la scorsa settimana. Ancora una volta in azione gli agenti del Reparto di Rifredi sul territorio del Quartiere 5, dove sono frequenti gli scarichi illegali.

Il primo caso è avvenuto nella zona di via dei Cattani e ha visto l’abbandono di mobilia e altre suppellettili. Gli agenti sono risaliti al responsabile, un italiano residente a Campi Bisenzio, grazie a una telecamera: nelle immagini si assiste allo scarico avvenuto di notte. L’uomo è stato rintracciato dalla targa del veicolo utilizzato per trasportare il materiale abbandonato. o impiegato dall’uomo per effettuare lo scarico in orario notturno. Convocato presso la sede del reparto di fronte all’evidenza delle immagini non ha cercato giustificazioni: per lui la sanzione da 166,67 euro per aver violato il Regolamento comunale smaltimento rifiuti.

Stessa multa anche per il responsabile dell’abbandono di rifiuti in via della Sala. Anche in questo caso si tratta di suppellettili varie scaricate sotto un albero. L’uomo, una volta scoperto, ha cercato di rimediare portando via il materiale ma questo non gli ha risparmiato il verbale.

Il terzo caso invece è emerso grazie alla prontezza di un agente del reparto che, mentre stava tornando a casa dopo il servizio, ha notato un motocarro fermo vicino a una postazione di Alia in viale Togliatti e due uomini intenti a scaricare del materiale. Si trattava di scatole di cartone lasciate poi dietro ai cassonetti. Senza farsi notare l’agente ha fotografato la scena e nei giorni successivi, dalla targa, è risalito al proprietario del mezzo. L’uomo, residente a Fiesole, è stato convocato presso gli uffici della Polizia Municipale dove gli è stato contestata la violazione del Regolamento comunale smaltimento dei rifiuti (167,67 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa