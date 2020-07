Asl Toscana Centro, FI denuncia: "Mancano i dpi negli ospedali, operazioni a rischio. Situazione gravissima"

"C’è una nuova carenza di dispositivi di protezione individuale. Che sta mettendo in difficoltà ambulatori, reparti e sale operatorie. Mancano i guanti monouso, principalmente. Un problema che non riguarda solamente l’Asl Toscana centro o la Toscana, ma come le mascherine all’inizio dell’emergenza Covid, riguarda anche altri ambiti territoriali. Ma visto che da settimane il personale sanitario dell'Asl Toscana centro ha fatto appelli e sollevato criticità, occorre che con la massima urgenza la Regione si faccia carico del problema" denunciano Erica Mazzetti, Deputato di Forza Italia, Jacopo Cellai, Capogruppo Forza Italia Firenze e Coordinatore cittadino Azzurro, Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia, Andrea Migliorini, Responsabile Dipartimento Provinciale Sanità Forza Italia.

"La drammatica carenza di dispositivi di protezione individuale (guanti, camici in primis ) - continuano gli esponenti Azzurri- sta mettendo a dura prova il funzionamento normale delle strutture ospedaliere. Le scorte di magazzino sono in esaurimento, e si corre seriamente il rischio di veder annullate sedute operatorie. Una situazione gravissima, insostenibile.

Visto che dopo l'emergenza da Covid 19 le strutture ospedaliere registrano un notevole incremento di casi di infezioni batteriche, che si combattono solo con precisi protocolli anticontagio ed un massiccio uso di dpi - spiegano Mazzetti, Cellai, Giannelli, Migliorini - la situazione di normalità deve essere ripristinata al più presto. Occorre quindi con la massima sollecitudine - concludono gli esponenti di Forza italia - che la centrale acquisti della Regione (Estar ) provevda all'acquisto del materiale di dpi indispensabile, vista la criticità della situazione, in un settore che certo non ammette ritardi nell'approvvigionamento scorte, e che necessita di programmazione ed operatività immediata".

Fonte: Forza Italia