"Vogliamo usare l'ufficio stampa comunale": Baldini (Lega) scrive al prefetto

Questa mattina Damiano Baldini, capogruppo della Lega - Salvini Certaldo, ha scritto al Prefetto di Firenze Laura Lega, in merito all’utilizzo da parte dei Consiglieri di minoranza dell’Ufficio Stampa del Comune di Certaldo.

“Non ci sentiamo tutelati dal Presidente del Consiglio Comunale Romina Renzi - dichiara Baldini - già in diverse occasioni ci sono state discriminazioni nei confronti dei Consiglieri di minoranza. L’intenzione di scrivere al Prefetto era già stata anticipata nei giorni scorsi durante alcune dirette social, dopo che il Presidente del Consiglio ci aveva negato la possibilità di pubblicare, tramite l’Ufficio Stampa Comunale, un comunicato stampa in merito ad un Consiglio Comunale straordinario richiesto da noi Consiglieri di minoranza. Ho richiesto l’intervento del Prefetto - spiega sempre Baldini - perché ritengo che sia stato violato un nostro diritto in merito alla comunicazione e all’informazione della nostra attività istituzionale, che per Legge, in quanto amministratori locali, siamo tenuti a dare”.

Fonte: Ufficio stampa