Beat Garden, Generic Animal nuovo artista annunciato

Generic Animal, live a ingresso gratuito

Un nuovo artista si aggiunge al cast di Beat Garden, la manifestazione spin-off di Beat Festival che andrà in scena dal 26 al 30 agosto 2020 al parco di Serravalle di Empoli.

Il 27 agosto, per la prima volta sul palco di Beat arriva Generic Animal, per uno straordinario concerto ad ingresso gratuito. Generic Animal è lo pseudonimo e progetto solista di Luca Galizia. Luca è nato nel 1995, vive a Milano, viene dalla provincia di Varese. A gennaio 2018 esordisce con l’omonimo disco edito da La Tempesta Dischi.

L’album è prodotto da Marco Giudici, i testi sono scritti da Jacopo Lietti, il suono va dall’hip hop all’emo midwest, con un pizzico di sapore medievale. Il disco viene accolto molto bene da pubblico e critica e ne segue un tour che lo porta a suonare per più di ottanta serate in tutta Italia.

A luglio dello stesso anno esce Emoranger, il secondo album di Generic Animal prodotto da Zollo e pubblicato da La Tempesta Dischi in collaborazione con Bomba Dischi. È un disco con un imprinting più contemporaneo ed elettronico, in cui Luca canta i suoi primi, personalissimi testi. Nello stesso periodo cominciano le collaborazioni con vari esponenti della scena hip-hop e trap italiana (Ketama126, Massimo Pericolo, Rkomi,Mecna). Ora Generic Animal arriva al Beat con un suggestivo live acustico. Il concerto del 27 agosto di Generic Animal si aggiunge a quelli già annunciati nelle scorse settimane.

Ad aprire il Festival, il 26 agosto sarà Max Casacci, fondatore e anima dei Subsonica con uno speciale live set.

Il 28 agosto invece arrivano nel Garden di Beat festival gli Psicologi con un esclusivo live elettro-acustico in cui i ragazzi rivisiteranno i loro pezzi vecchi e nuovi.

Il 29 agosto toccherà invece ad una delle cantautrici italiane più apprezzate, Margherita Vicario che salirà sul palco del main stage per un live imperdibile.

Il 30 agosto invece, a chiudere la manifestazione saranno i C’mon Tigre.

I biglietti per i concerti di Margherita Vicario, Psicologi e C’mon Tigre sono disponibili online su ticketone.it

Nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi artisti che si esibiranno sul palco di Beat

Ma Beat Garden non sarà solo musica. Ci sarà spazio anche per il cibo e per l’ottima birra con un’area dedicata al food e beer, con truck e birrifici

Un’altra area del Festival sarà dedicata al market grazie al Wom - Wonderful Market che con le eccellenze dell’artigianato, dell’handmade italiano colorerà il parco.

Per maggiori info è possibile consultare il sito beatfestival.net e o le pagine social di Beat Festival.

CONCERTI BEAT GARDEN

26 AGOSTO - MAX CASACCI - Ingresso Gratuito

27 AGOSTO – GENERIC ANIMAL – Ingresso Gratuito

28 AGOSTO - PSICOLOGI - Ingresso 12 Euro + Prevendita

29 AGOSTO - MARGHERITA VICARIO - Ingresso 10 Euro + Prevendita

30 AGOSTO – C’MON TIGRE – Ingresso 10 euro + prevendita

