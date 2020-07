Bici rubata recuperata dopo un mese dalla municipale

Domenica 26 luglio gli agenti della Polizia Municipale di Poggio a Caiano hanno permesso il recupero di una bicicletta rubata oltre un mese fa nel comune di Prato. Il recupero è stato favorito dalla presenza sul territorio della pattuglia che è intervenuta nel momento in cui lo stesso proprietario della bicicletta aveva avvistato in sella un uomo di mezza età in via Matteotti. Gli agenti hanno potuto verificare con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Poggio a Caiano che la scomparsa della bicicletta – un modello sportivo personalizzato dal proprietario – era stata regolarmente denunciata subito dopo il furto. L’uomo in sella alla bici ha riferito di averla acquistata da un conoscente ed è stato pertanto denunciato dai Carabinieri per ricettazione. “Il servizio dei nostri agenti nei giorni festivi, specialmente in estate, si conferma utile a proteggere e ad aiutare i cittadini” dichiara il vicesindaco Giacomo Mari “mi complimento con gli agenti per la prontezza nel dare supporto immediato e risolutivo”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa