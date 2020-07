Cane chiusi in auto sotto il sole, salvati a Figline

Nuovo intervento "salvavita" da parte della Polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno. Questa volta ad essere stati tratti in salvo, grazie alla segnalazione di una cittadina, sono stati due cani di taglia media, ritrovati intorno alle 15.30 chiusi in un' auto (e con i finestrini serrati) parcheggiata in piazza San Francesco, a Figline.

Immediato l'intervento degli agenti di Polizia municipale, che si sono recati sul posto per coprire con un telo bianco il veicolo, in modo da creare ombra per gli animali bloccati al suo interno, e per contattarne il proprietario ma senza successo. Contemporaneamente, è stato chiesto il supporto di un medico veterinario che potesse prestare le dovute cure ai due cani, in evidente stato di sofferenza. Per trarre in salvo i due animali è stato necessario rompere il vetro del veicolo. Per il proprietario, invece, giunto sul posto solo un'ora dopo l'intervento della Polizia municipale, è scattata la denuncia all'Autorità giudiziaria per maltrattamento di animali.