Capoliveri, ribaltato dal Consiglio di Stato il risultato delle amministrative: Montagna è il nuovo sindaco

Walter Montagna è il nuovo sindaco di Capoliveri. È stato infatti accolto il ricorso elettorale di Montagna e dei componenti della sua lista Competenze e valori per Capoliveri. La contestazione riguardava il 'pareggio' alle elezioni del 26 maggio dopo l'annullamento di alcune schede. Per il Consiglio di Stato sarebbe proprio Competenze e valori per Capoliveri e il suo candidato Montagna ad aver vinto, e non Andrea Gelsi con la lista Capoliveri Bene Comune.

Il risultato della amministrative del 26 maggio è stato quindi ribaltato per quattro schede, quelle assegnate a Montagna dal Consiglio di Stato: sarebbero così 1152 i voti per Montagna e 1148 per Gelsi. Eletti anche gli otto consiglieri comunali collegati alla lista, ossia Leonardo Cardelli, Gianluca Carmani, Daniele Luperini, Donatello Rossi, Alessio Bellissimo, Laura Di Fazio, Niccolò Censi e Gianfrancesco Ballerini.