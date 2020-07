Il Centro Sirio a sostegno delle donne in tempi di Covid

Nonostante il Coronavirus, il Centro Sirio di San Miniato Basso è sempre a fianco delle donne. L'emergenza Covid-19 ha interrotto le normalità attività di screening nelle strutture pubbliche, quindi anche la mammografia, un esame fondamentale per la prevenzione del tumore al seno.

Il centro di via Rosa Agazzi però non si ferma. Resta accanto alle donne e promuove un'iniziativa volta alla salute delle pazienti, valida per tutta l'estate. Sarà infatti possibile eseguire una mammografia digitale a soli 50 euro.

La salute delle donne è da sempre fondamentale per il Centro Sirio. Mai come in questo momento diventa decisivo non mollare la presa e non lasciare nessuno da solo. Ecco perché a San Miniato Basso hanno deciso di venire incontro a tutte le donne. Inoltre associa a un occhio vigile anche una strumentazione all'avanguardia.

Per chi ha il seno denso (ossia con molto tessuto ghiandolare), una lettura in due dimensioni potrebbe non bastare per individuare eventuali patologie. Il mammografo digitale con Tomosintesi 3D è particolarmente efficace nel caso di diagnosi nei seni densi, riducendo la possibilità di sovrapposizioni dei tessuti che può avvenire nella Mammografia. Ricordiamo anche che quando si manifesta un sintomo di qualunque tipo a carico del seno è consigliabile rivolgersi immediatamente ad uno specialista.

Come rivolgersi al Centro Sirio

DI PERSONA, andando nella sede di via Rosa Agazzi 8 a San Miniato Basso, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato dalle 9 alle 13.

TELEFONICAMENTE, contattando agli orari sopra descritti il numero 0571.43264

ONLINE, inviando una mail all'indirizzo info@centromedicosirio.it Riceverete una risposta entro 48 ore dalla ricezione.

Centro Medico Sirio

via Rosa Agazzi, 8

San Miniato Basso (PI)

centromedicosirio.it

0571.43264