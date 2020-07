Confcommercio, a Pontedera 'Vinci un giorno da modella'

Nelle serate di shopping sotto le stelle l'estate pontederese si anima con un nuovo e frizzante appuntamento. Si chiama “Vinci un giorno da modella” l'iniziativa organizzata giovedì 30 luglio alle 21.30 da Sara Pachetti, Caffè letterario Vivo!, Christian Il Capellaio Matto ed estetica Nails and Beauty, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa. Quattro attività commerciali unite per un'iniziativa inedita che si terrà in via Rossini, di fronte al locale Vivo!, dove le protagoniste saranno sei ragazze a caccia di un sogno.

“Un appuntamento in cui ho creduto fortemente e che finalmente si avvera” annuncia l'ideatrice Sara Pachetti, dell'omonimo negozio di abbigliamento in via Guerrazzi. “Ringrazio Confcommercio per il supporto e il coordinamento, insieme abbiamo creato una squadra affiatata in grado di realizzare a Pontedera un evento nuovo e interessante”.

“Vinci un giorno da modella è un format innovativo che impreziosisce le serate estive di Pontedera” commenta la responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Valentina Savi. “Un'iniziativa che unita allo shopping sotto le stelle rappresenta un indiscutibile elemento di attrazione per la città e per le sue attività, pronte a mettere in mostra il meglio di sé con le aperture serali”.

Le sei ragazze in gara sfileranno con un look acqua e sapone, e torneranno sulla passerella con trucco e acconciatura nuovi di zecca. La vincitrice avrà in premio uno shooting professionale a cura del fotografo Nico Sampogna, mentre tutte le partecipanti avranno a disposizione un buono per uno sconto del 10% da spendere nelle attività organizzatrici. La serata, presentata da Lisa Pachetti, sarà animata dagli sketch di Claudio Fabiani.

“Siamo felici di aver contribuito a questa iniziativa” commenta Bianca Zaccagnini, del Caffè letterario Vivo! “Dalla collaborazione tra attività è nato un incontro positivo che darà una bella immagine del centro di Pontedera”.

La giuria composta dall'assessore alle Politiche abitative del Comune di Pontedera Sonia Luca, il giornalista Maurizio Panicucci e il social media manager Alessandro Zucchelli, giudicherà il cambio di look delle concorrenti, curato da due professionisti del settore, decretando poi la vincitrice.

“Mi occuperò dell'acconciatura - dice Christian Di Maggio, di Christian – Il Capellaio Matto, parrucchiere di via Gotti – Sarà una serata interessante ed emozionante, dove in pochi minuti le ragazze si ritroveranno con un taglio completamente diverso, sono felice di partecipare”. Il trucco invece sarà nelle mani di Sonia Vita, dell'estetica Nails&Beauty di via Vittorio Veneto. “Sono davvero contenta di contribuire a questa iniziativa così divertente, che dà modo alla nostra attività di mettere in mostra le sue migliori qualità e di far risaltare Pontedera e i suoi negozi”.

