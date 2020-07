Convocato consiglio Metrocittà, si parlerà anche di sport

Brenda Barnini, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, ha convocato il Consiglio della Metrocittà mercoledì 29 luglio 2020, alle ore 11, in modalità videconferenza e presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi.

Ecco i punti all'ordine del giorno: l'approvazione del Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria e per il riconoscimento della guardia giurata venatoria; lo schema di protocollo di intesa tra Città Metropolitana e Comune di Borgo San Lorezo per la Festa metropolitana dello sport 'Vivilosport 2020-2021' e relativa istituzione del riconoscimento da attribuire ad eventi organizzati dai Comuni; l'accordo di collaborazione tra Metrocittà, Regione Toscana, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Toscana Promozione per il Gran Premio di Fomula 1 della Toscana del 13 settembre 2020 all'Autodromo del Mugello; la convenzione fra Regione e Città Metropolitana per la gestione coordinata degli spazi del centro logistico 'La Chiusa' durante l'emergenza sanitaria.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa