Divina Commediola di Covatta, a Castelfiorentino si ride

La "Divina Commediola" di Giobbe Covatta chiude a Castelfiorentino "Teatro al Popolo, teatro fuori dal teatro". L'appuntamento, con prenotazione, è per mercoledì 29 luglio.

La rassegna "Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro" si concluderà in Piazza Pirandello (ex Balli), Mercoledì 29 luglio alle ore 22,00 con " La Divina Commediola ", di e con Giobbe Covatta.

Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia di Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una discarica il manoscritto di una versione "apocrifa" della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri. Purtroppo è stato reperito solo l'Inferno e non in versione completa. Un lavoro dimenticato che ha senz'altro affinità ma anche macroscopiche differenze con l'opera dantesca. L'idioma utilizzato non deriva dal volgare toscano, ma è più affine alla poesia napoletana. Inoltre il poeta ha immaginato l'inferno come luogo di eterna detenzione non per i peccatori ma per le loro vittime: i bambini, ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi. Così, mentre resterà impunito chi ha colpito con le sue nefande azioni i piccoli innocenti del terzo mondo, il Virgilio immaginato dall'antico poeta lo accompagnerà per bolge popolate da bambini depauperati per sempre di un loro diritto.

Cala così il sipario sulla rassegna "Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro" che ha assunto quest'anno, in un periodo reso complicato dall'emergenza sanitaria, il sapore della ripartenza per l'attività teatrale a Castelfiorentino. I primi due spettacoli sono stati accolti con favore dal pubblico che ha così risposto positivamente alle proposte della Fondazione Teatro del Popolo.

"La Divina Commediola" è a INGRESSO GRATUITO e per assistervi è necessaria la prenotazione.

TEATRO AL POPOLO-TEATRO FUORI DAL TEATRO

-Mercoledì 29 luglio ore 22,00

Giobbe Covatta in

"La Divina Commediola"

Ingresso gratuito/Prenotazione obbligatoria

Online: sito web del Teatro www.teatrocastelfiorentino.it

Biglietteria del Teatro:

Il sabato ore 9,30/12,30

tel.0571.633482

info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa