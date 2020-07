'Dreamers' di Maria Pia De Vito a Empoli Jazz

E’ partita con successo la nuova edizione di Empoli Jazz Summer festival nell’ambito di “Stasera Esco”, il contenitore spettacolare sostenuto dal Comune di Empoli per contribuire alla ripresa delle attività di spettacolo dopo il forzato stop per il Coronavirus.

Appuntamento di eccezione il 28 luglio alle 21.30 con Dreamers, il nuovo lavoro discografico di Maria Pia De Vito. È una collezione di canzoni di icone del songwriting americano: Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan, Tom Waits e la sempre amata Joni Mitchell. Poeti e lucidi sognatori che, dagli anni sessanta ad oggi, hanno saputo emanare produzioni musicali di grande bellezza, incarnando in testi di profonda sincerità e forza poetica lo spirito del loro tempo. Sono brani storici e attualissimi, per contenuti e intenzioni, siano essi incentrati in disarmanti e disarmate riflessioni sul proprio privato, o nella professione di una critica sociale e politica

Il concerto è organizzato da Empoli Jazz in collaborazione con Associazione Music Pool, CSM Ferruccio Busoni con il sostegno del Comune di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa