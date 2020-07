Duemila euro in contanti circa e svariati gioielli in oro: questo il bottino di un furto in appartamento avvenuto in via Cimabue a Firenze. Il proprietario, fuori casa, quando è rientrato alle 16.30 circa ha trovato la casa a soqquadro. La porta era chiusa ma senza mandate. La polizia è stata chiamata a redigere il verbale e a indagare sui presunti colpevoli. Il bottino è ancora da quantificare.