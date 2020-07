Make-a-Wish Italia realizza il desiderio di Azzurra: un giro con la famiglia sul lungomare

Quando i sogni son desideri, di felicità. Non è solo una famosa frase ma una realtà come nella missione di Make-a-Wish Italia, la Onlus con base a Genova senza scopo di lucro che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Operativa dal 2004, la Onlus ha dovuto fermarsi per un breve periodo a causa dell'emergenza coronavirus ma è tornata, più forte di prima, a far diventare veri i desideri.

Azzurra ha 17 anni ed è affetta da una malattia che le impedisce di svolgere anche le attività più semplici in autonomia. Il suo sogno era molto semplice quanto importante, quello di andare a spasso per il lungomare di Livorno in bicicletta, insieme alla sua famiglia. I volontari di Make-a-Wish hanno realizzato il suo desiderio.

Con una speciale bici, progettata appositamente per lei che prevede una pedana rivolta verso la strada su cui si puo' adagiare la sedia a rotelle mentre il guidatore pedala. Così Azzurra è potuta uscire all'aria aperta, girare con il vento e l'odore del mare addosso in compagnia della sua famiglia.

I volontari della Onlus hanno spiegato di essere rimasti molto colpiti "dalla forza della mamma e del babbo, e dalla necessità del trasferimento negli Usa per sottoporre Azzurra all'unica cura possibile". Un briciolo di forza in più, un tocco di divertimento e un sogno che si trasforma davvero in realtà: "È bello sapere di aver contribuito anche noi a far sorridere un po' di più, in un giorno normale, questa famiglia speciale" hanno aggiunto i volontari.

Sulla pagina facebook della Onlus, il commento della giornata: "Siamo tutti un po' stanchi, scocciati, ci sentiamo limitati per il solo fatto di dover indossare una mascherina, non poterci abbracciare liberamente ed entrare dove vogliamo quando vogliamo. Poi un giorno ti trovi davanti una famiglia speciale, con esigenze speciali tutto l'anno, probabilmente stanchi tutto l'anno. Eppure a questa famiglia basta una bicicletta e qualche palloncino, e loro ridono e con entusiasmo portano il loro miracolo (come dice la mamma) sul mare."