Metanizzazione, assemblea pubblica a Cireglio

Il progetto di metanizzazione che riguarda Cireglio, Castello di Cireglio e Le Piastre sarà al centro dell'assemblea pubblica organizzata dal Comune di Pistoia per mercoledì 29 luglio, alle 21, nella sede della Croce Rossa (parcheggio) di Cireglio. Saranno presenti gli amministratori comunali e i tecnici di Toscana Energia per illustrare l'opera e parlarne con i residenti.

A giugno la giunta ha approvato il progetto di fattibilità per realizzare la rete del gas metano nelle frazioni di Le Piastre, Cireglio e Castello di Cireglio. Ha preso così il via l’iter amministrativo che porterà a estendere in questa area collinare un’opera di pubblica utilità. Si prevede la posa in opera di 12,25 chilometri di nuove tubazioni per 580 famiglie.

I lavori saranno eseguiti da Toscana Energia con spese a suo carico; gli utenti dovranno pagare solo l’allaccio. Gli interventi sono previsti nel biennio 2021-2022.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa