Minore in comunità, è indagato per numerosi reati

I carabinieri di Pistoia lo scorso sabato hanno applicato una misura cautelare disposta dal gip del tribunale dei minorenni di Firenze su richiesta della procura per un minore ritenuto violento e con diversi reati per il quale è indagato. Parliamo di minaccia, lesioni, tentata estorsione, estorsione, atti persecutori, furto aggravato, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. Tra questi anche violenza e vandalismo sui mezzi di trasporto pubblico. Inoltre avrebbe sparato con armi ad aria compressa e sarebbe stato trovato con armi bianche al seguito. Il giovane è stato trasferito in comunità data la minore età. L'obiettivo non è solo scongiurare il rischio di ulteriori reati, ma anche e soprattutto avviarlo su un percorso rieducativo comprensivo di una ripresa dell’attività di studio o di percorsi di formazione professionale alternativi per una sua riabilitazione sociale.